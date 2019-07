Freie Forschung für freie Liebe

Es war zweifellos Stadtgespräch in der Reichshauptstadt, als Magnus Hirschfeld am 6. Juli 1919 in Berlin das Institut für Sexualwissenschaft eröffnete. Der umtriebige Arzt hatte bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht, trat als gefragter Sachverständiger auf und sorgte immer wieder durch politische Einmischung für Aufsehen. Hirschfeld wurde in Liedern besungen, sein Gesicht kannte man von Karikaturen, und gerade die extreme Rechte machte Stimmung gegen den jüdischen Wissenschaftler. Das lag auch daran, dass der „Einstein des Sex“ niemals nur Wissenschaftler, sondern immer auch Aktivist war.

(aus: »Blätter« 7/2019, Seite 115-120)

Themen: Geschichte, Soziale Bewegungen und Wissenschaft