Westafrika im Wahlmarathon: Das Ende der Demokratisierung?

Westafrika befindet sich im Wahlmarathon: Zwischen Mitte Oktober und Ende Dezember werden in Guinea, der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Ghana und Niger neue Staatschefs gewählt, in den drei letzteren Ländern zudem neue Parlamente. Mit Benin folgt Anfang 2021 eine weitere Präsidentschaftswahl in der Region. Eine Stärkung der Demokratie in Westafrika bedeuten diese Wahlen jedoch nicht, im Gegenteil. Fast überall sind die Urnengänge von großer Unsicherheit geprägt; vor allem im Sahel verschlechtert sich die Sicherheitslage durch Terrorismus, Banden und organisiertes Verbrechen zusehends. In den Küstenstaaten gehen zudem Militär und Polizei zunehmend brutal gegen Oppositionelle vor. Daneben begünstigen Verfassungsänderungen in Guinea und der Elfenbeinküste die Rückkehr zur vergangen geglaubten Ära der Langzeitherrscher. Dabei galt die Entwicklung hin zu mehr Demokratie in Westafrika in den vergangenen Jahren als beispielhaft. Die 16 Länder umfassende Region war mit Ausnahme von Togo seine Dauerpräsidenten losgeworden und hatte fast überall die Amtszeiten der Präsidenten auf zwei Mandate begrenzt.

Genau diese Begrenzung hat Guineas Präsident Alpha Condé nun erfolgreich umgangen. Bei der Wahl am 18. Oktober erhielt er nach Angaben der Wahlkommission (CENI) knapp 60 Prozent der Stimmen, auf seinen Herausforderer Cellou Dalein Diallo entfielen knapp 34 Prozent.