Förderung in alle Ewigkeit?

Kurz vor dem Corona-Lockdown gab es am 13. März eine fast schon historisch zu nennende Stunde in der Bundespressekonferenz: Drei Oppositionsparteien im Bund – Grüne, FDP und die Linke – legten den Entwurf eines Grundsätzegesetzes zur Ablösung der Staatsleistungen[1] vor. Historisch deswegen, weil damit ein über hundert Jahre alter Verfassungsauftrag erfüllt werden soll – und weil diese Initiative, anders als der erste Vorstoß 2012 von der Linkspartei, durchaus eine gewisse Chance auf Erfolg hat: Es könnte tatsächlich gelingen, einen alten Zopf abzuschneiden – die Frage ist nur: zu welchen Bedingungen?

Worum geht es? Jährlich, und zudem jährlich ansteigend, zahlen die Bundesländer, mit Ausnahme von Bremen und Hamburg, Staatsleistungen an die beiden großen Kirchen in Deutschland; für 2020 liegen die Zahlungen bei insgesamt knapp 570 Mio. Euro.[2] Vereinbart sind diese Staatsleistungen in Staatskirchenverträgen oder Konkordaten, also Verträgen zwischen den Bundesländern und den Kirchen. Die Kirchen bekommen diese staatlichen Zahlungen als Zuschuss zur freien Verfügung, also nicht für geleistete soziale oder pädagogische Arbeit.