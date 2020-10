Südafrika unter Ramaphosa: Die letzte Chance des ANC?

Als am 5. März der erste Corona-Fall in Südafrika gemeldet wurde, reagierte die Regierung unter Staatspräsident Cyril Ramaphosa mit einem der härtesten Lockdowns der Welt. Bereits zehn Tage später rief Ramaphosa den landesweiten Katastrophenzustand aus. Die folgenden Wochen und Monate waren für die Südafrikanerinnen und Südafrikaner von massiven Einschränkungen geprägt: Von wenigen Ausnahmen (wie dem Gang zum Supermarkt, zum Arzt oder zu Behörden) abgesehen, war es der Bevölkerung untersagt, ihren Wohnort zu verlassen. Der Verkauf von Alkohol und Zigaretten blieb monatelang verboten.[1] Dass die harten Maßnahmen in der Bevölkerung auf Akzeptanz stießen, ist auch der Kommunikationsstrategie des Präsidenten zu verdanken, der sich in seinen Reden immer wieder an die Bürger wandte, den Hintergrund seiner Entscheidungen erklärte und den Zusammenhalt der südafrikanischen Gemeinschaft beschwor. Ramaphosa verfügt mit Gesundheitsminister Zweli Mkhize in seinem Kabinett zudem über einen Mediziner, der die Pandemie und ihre möglichen Folgen einschätzen, und mit Salim Abdool Karim über einen international anerkannten Epidemiologen als Berater, der der Bevölkerung die möglichen Auswirkungen der Pandemie verständlich machen kann.