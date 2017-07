»Stehen Sie nicht abseits: Demokratie ist kein Zuschauersport!« | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Bernie Sanders

Am 31. Mai sprach US-Senator Bernie Sanders, der im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur nur knapp Hillary Clinton unterlag, vor über tausend begeisterten Studierenden in Berlin. Eingeladen hatten die Freie Universität, das »ZEITmagazin« und der Ullstein-Verlag, bei dem soeben Sanders‘ neues Buch »Unsere Revolution« erschienen ist. Die Moderation übernahm der Chefredakteur des »ZEITmagazins«, Christoph Amend. Wir veröffentlichen Sanders‘ Rede in gekürzter und redaktionell leicht bearbeiteter Fassung. Die Übersetzung stammt von Steffen Vogel – D. Red.

(aus: »Blätter« 7/2017, Seite 41-48)

Themen: USA, Armut und Reichtum und Demokratie