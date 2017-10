Kohle und Atom: Volle Kraft voraus

von Wolfgang Ehmke

Die verheerenden Wirbelstürme „Harvey“, „Irma“ und „Katia“ die im August und September die Karibik, Texas und Florida verwüsteten, sind deutliche Boten des Klimawandels: Nicht zuletzt aufgrund der aufgeheizten Weltmeere fielen sie so stark und langanhaltend aus. Grund genug, so sollte man meinen, dass die Weltgemeinschaft auf der kommenden Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen ernsthaft an der Umsetzung der bislang vereinbarten Klimaziele arbeitet: Vom 6. bis 17. November treffen sich dazu in Bonn zum 23. Mal Diplomaten, Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft aus aller Welt zur „COP23“.

(aus: »Blätter« 10/2017, Seite 25-28)

Themen: Ökologie, Atom und Globalisierung