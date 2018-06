von Daniel Leisegang

In der Chausseestraße 96 in Berlin-Mitte fahren dieser Tage reihenweise die Laster vor: Bis zum Herbst will der Bundesnachrichtendienst (BND) den Umzug aus dem oberbayerischen Pullach in seine neue Zentrale abschließen. Dann betreiben hier unter einem Dach rund 4000 Geheimdienstmitarbeiter strategische Auslandsaufklärung.

(aus: »Blätter« 6/2018, Seite 21-24)

Themen: Innere Sicherheit, Datenschutz und Technologiepolitik