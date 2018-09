Von Orbán bis Corbyn: Die neue Normalität des Antisemitismus

Eine Schlüsselszene vor einigen Monaten: Ich sitze in München in einem Lokal im Stadtteil Bogenhausen. Die Gäste entsprechen dem Viertel: gut betuchte Akademiker, Ärzte, Juristen, Anwälte, Münchner Bürgerschickeria, nach dem neuesten Trend gekleidet, aber auch in schicken Loden. Man ist weitgereist, hält viel auf die eigene „Internationalität“. Am Tresen stehen vier Männer. Ein ganz kleines bisschen angeschickert, feines Tuch, gute Haarschnitte. Alle vier sind in meinem Alter: 60 plus. Man spricht über Kunst. Über eine aktuelle Ausstellung in der Tate Modern in London, über einen neuen Roman, über eine „sensationelle“ Aufführung eines Goethe-Dramas in irgendeinem Theater.

(aus: »Blätter« 9/2018, Seite 74-82)

Themen: Antisemitismus, Europa und Rechtsradikalismus