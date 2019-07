CO2-Steuer: Der Preis ist heiß?

„Was das Penicillin für die Medizin ist, ist ein CO 2 -Preis für die Klimapolitik.“[1] Zu dieser Aussage versteigt sich Ottmar Edenhofer, Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ein Preis für verbrauchtes CO 2 soll den Planeten – gleich einem lebensrettenden Medikament – von der Klimakrise kurieren: Kohle, Öl und Gas zu verfeuern, soll erheblich teurer werden und, so die Idee, Industrie und Verbraucher*innen dazu anhalten, sich umweltfreundlich zu verhalten.

(aus: »Blätter« 7/2019, Seite 25-28)

Themen: Ökologie, Sozialpolitik und Wirtschaft