Kontrolle statt Freiwilligkeit: Konzerne an die Kette

Mindestens 272 Menschen starben, als am 25. Januar 2019 in der Nähe des brasilianischen Brumadinho ein Staudamm der Eisenerzmine Córrego do Feijão brach. Binnen weniger Minuten zertrümmerte die giftige Schlammwelle das Minengelände und ein Wohnviertel, verseuchte Ackerböden und vergiftete große Teile des Flusses Paraopeba, der bis dahin die Region mit Trinkwasser versorgt hatte. Das Bittere daran ist: Nur vier Monate vor dem Dammbruch hatte eine brasilianische Tochterfirma des deutschen Zertifizierungsunternehmens TÜV SÜD den Damm für stabil erklärt – mutmaßlich wider besseres Wissen.

(aus: »Blätter« 1/2020, Seite 25-28)

Themen: Menschenrechte, Korruption und Wirtschaft