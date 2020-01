Maria 2.0: Götterdämmerung auf Katholisch

von Britta Baas

Kann eine Frauenbewegung in der katholischen Kirche erfolgreich sein? Diese Frage steht auf dem Tapet, seit die Initiative Maria 2.0 im vergangenen Jahr begonnen hat, das Unterste zu oberst zu kehren. Zu Recht: Denn an der Frauenfrage hängt die Reform der Kirche. Es nützt nichts, dass ein paar Kardinäle noch immer sagen, man möge sich um Wichtigeres kümmern. Nicht nur die sich oft wie Götter gebärdenden Herren im Ornat, sondern so ziemlich alle wissen: Die Lösung der Frauenfrage bedeutet den Untergang der alten katholischen Welt – und markiert den Aufbruch in eine neue Zeit.

(aus: »Blätter« 1/2020, Seite 17-20)

Themen: Religion, Feminismus und Soziale Bewegungen