Zerstrittene Staaten von Amerika

Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika auf 1100 Seiten: Es ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das die Historikerin Jill Lepore in ihrem Buch „Diese Wahrheiten“ verfolgt. Aber sie hat es mit Bravour eingelöst. Lepore ist eine glänzende, publikumszugewandte Autorin: Man merkt ihrem Buch an, dass sie einerseits eine profilierte Wissenschaftlerin ist – Professorin für amerikanische Geschichte in Harvard –, aber andererseits auch regelmäßig für den „New Yorker“ schreibt; in den USA ist sie eine prominente journalistische Stimme und Kommentatorin. In „Diese Wahrheiten“ schlägt sie weite historische Bögen und fasziniert zugleich mit Nahaufnahmen und Details. Ihre Darstellung ist sprachlich so plastisch, temporeich und intensiv, dass man das dicke Buch am liebsten in einem Rutsch durchlesen möchte, und es gelingt ihr, die gewaltige Fülle des Materials in einer einheitlichen Perspektive zu ordnen, die direkt in unsere Gegenwart weist.

Von der ersten Expedition von Christoph Kolumbus und der Landnahme der spanischen Konquistadoren bis zum Wahlsieg von Donald Trump reicht ihre Darstellung.