Berlin hebt ab

Da soll noch einer sagen, in Berlin walte kein höherer Plan. Am 1. Oktober 1920 trat das „Gesetz über die Bildung von Groß-Berlin“ in Kraft. Und beinahe auf den Tag hundert Jahre später, nämlich am 31. Oktober 2020, wird er endlich wahr, der zu Groß-Berlin passende Groß-Flughafen, der ominöse BER. Welch erstaunliche Koinzidenz! Denn exakt am 27. April 1920 hatte das Groß-Berlin-Gesetz nach diversen Wiedervorlagen den preußischen Landtag passiert. Und just am 28. April 2020 erfolgte die Nutzungsfreigabe des BER-Hauptterminals, nachdem ausgerechnet der TÜV Rheinland die Betriebssicherheit bescheinigt hatte.

Welche Groß-Stadt kann das schon von sich behaupten, dass sie hundert Jahre nach ihrer Entstehung endlich ihren Groß-Flughafen beschert bekommt? Dabei hatten selbst manche Berliner eigentlich schon nicht mehr an ein Abheben auf dem BER geglaubt, sondern nur noch an dessen Ableben. Einige sollen daher den aktuellen BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup bereits zum Berliner Oberbürgermeister auf Lebenszeit vorgeschlagen haben. Schließlich war der BER-Start ursprünglich schon für November 2011 geplant gewesen. Doch diese erste „Prognose“ – oder war es schon eine erste „Hochrechnung“ – wurde alsbald auf den Sommer 2012 verschoben. Seither gibt es nur zwei Gewissheiten im Lande: Bayern München wird deutscher Fußballmeister und der BER bleibt geschlossen. Schließlich hat die Metropole an der Spree ja auch einen Ruf zu verspielen.