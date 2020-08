Die machtlose WHO: Der Wettlauf um den Corona-Impfstoff

Die Covid-19-Pandemie versetzte der Welt den wahrscheinlich gravierendsten Schock der jüngeren Geschichte. Selbst in reichen Ländern sind Gesundheitssysteme mitunter völlig kollabiert. Welche dramatischen Folgen die Pandemie hingegen für ärmere Länder zeitigt, beginnen wir erst langsam zu begreifen: So warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits vor einer Hungerpandemie. Längst sind Impfprogramme zusammengebrochen, die vor allem Kinder vor Infektionskrankheiten schützen, für die es vor Ort keine adäquaten Behandlungsmöglichkeiten gibt.[1] Und schon jetzt ist absehbar, dass die reduzierten oder gar eingestellten Präventions- und Behandlungsprogramme zu steigenden Infektionszahlen mit Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose und anderen lebensbedrohenden Krankheiten führen werden. Jahrzehntelang hart erkämpfte Erfolge drohen zu zerfallen, verstärkte Armut, Leid und Tod könnten für viele die Folge sein.

Angesichts dessen fanden sich bereits Anfang Mai Regierungen aus der ganzen Welt virtuell zusammen, um ein Zeichen globaler Solidarität zu setzen. Gemeinsam mit der WHO riefen sie eine Plattform namens ACT-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator) ins Leben, die die Forschung und Entwicklung, Produktion und Verteilung von Impfstoffen, Tests und Medikamenten voranbringen soll. Milliardenbeträge an öffentlichen Geldern wurden bereitgestellt.