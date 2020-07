Biden auf dem Weg nach links

Am 8. April 2020 brach Bernie Sanders seine Wahlkampagne ab. Covid-19 und die landesweiten Proteste gegen Polizeigewalt haben uns alle seither dermaßen in Atem gehalten, dass leicht vergessen wird, welch ein Absturz das damals nach vielversprechenden Anfängen war. Nach Sanders‘ triumphalem Vorwahlsieg in Nevada am 22. Februar hatte es allgemein fast als entschieden gegolten, wen die Demokraten zu ihrem Präsidentschaftskandidaten küren würden. „Bernie Twitter“ war völlig aus dem Häuschen, und selbst Leute aus dem gegnerischen Flügel der Partei, die ich kenne, begannen sich mit seiner Kandidatur auszusöhnen und bereiteten sich darauf vor, den Wahlkampf des unabhängigen Senators aus Vermont zu unterstützen.

Doch dann, am 29. Februar, nur eine Woche nach Nevada, schlug Joe Biden Sanders in South Carolina vernichtend. Drei Tage später, am 3. März, dem Super Tuesday, gewann Biden zehn von vierzehn Vorwahlen, viele davon mit großem Vorsprung. Und das war es dann auch für Sanders. Ich schreibe seit 1988 über die Primaries der Demokraten und kann mich an keine einzige erinnern, in der das voraussichtliche Endergebnis so drastisch und so plötzlich gekippt wäre.

Keinem Politiker fällt es leicht, sich selbst einzugestehen, dass er eine Wahlkampagne abbrechen muss. Für Sanders war es, denke ich, besonders schwer, hatte er doch nicht weniger als eine politische Revolution gefordert.