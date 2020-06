Netanjahus Annexion: Die Stunde der Wahrheit

Nach drei Wahlgängen innerhalb von nur einem Jahr und Monaten der politischen Lähmung wurde in Israel am 17. Mai endlich eine neue Regierung vereidigt: Mit 36 Ministerinnen und Ministern ist sie die bisher größte in der Geschichte des Landes. In der Knesset verfügt die neue Regierung über eine für israelische Verhältnisse recht stabile Mehrheit von 73 der insgesamt 120 Sitze. Zur breiten Koalition gehören Benjamin Netanjahus Likud, das Bündnis „Kachol-Lawan“ („Blau-Weiß“) unter Führung von Benny Gantz, die ultra-orthodoxen Parteien Shas und Vereinigtes Thora-Judentum, zentristische Gruppen sowie Vertreter der Arbeiterpartei, von Gesher und Avigdor Liebermans „Unser Haus Israel“.

Für die kommenden eineinhalb Jahre soll Netanjahu als Ministerpräsident die Regierungsgeschäfte führen, danach wird ihn der frühere Oppositionschef Gantz ablösen. Doch die geplante Rotation kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kräfte innerhalb der Koalition höchst ungleich verteilt sind. Das zentristische Kachol-Lawan-Bündnis ist – durch Gantz‘ unerwartete Entscheidung, in die Regierung einzutreten – heillos zerstritten. Der Likud hingegen geht eindeutig gestärkt aus den Verhandlungen hervor.