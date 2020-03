God‘s own country: Der Kampf um die Religiösen

Mit dem »Super Tuesday« am 3. März treten die Vorwahlen der US-Demokraten in die entscheidende Phase ein. Überraschend geht dabei neben Bernie Sanders nach ersten starken Ergebnissen auch Pete Buttigieg als Favorit ins Rennen. Wer aber ist überhaupt in der Lage, die USA und die Welt vor weiteren vier Jahren unter Donald Trump zu bewahren? Dem widmen sich die Beiträge von James K. Galbraith (zu Sanders‘ Wirtschaftsprogramm), Claus Leggewie (zur Rolle der Religion im Wahlkampf) und Paul M. Renfro, dessen Text zur Strategie von Buttigieg auch zeigt, wie erbittert die parteiinterne Debatte inzwischen geführt wird. – D. Red.

Dass Donald Trump im November 2020 gute Chancen hat, im Amt bestätigt zu werden, verdankt er nicht zuletzt seiner weißen, mitunter zutiefst religiösen Unterstützerbasis. Doch warum stehen diese besonders Glaubenseifrigen auf der Seite eines Mannes, der gegen alles verstößt, was ihnen heilig sein müsste, den Meister des dirty talk, vor dem man seinen Kindern die Ohren verschließen muss? Die kurze Antwort lautet, dass sie sich mehrheitlich eher als Weiße denn als Fromme fühlen: Der Anteil weißer Evangelikaler an der Gesamtbevölkerung schrumpft dramatisch. Deshalb fürchten sie um ihre Vorherrschaft in Amerika und umjubeln einen Politiker, der unter anderem verspricht, liberale Errungenschaften wie die Abtreibungsregelung der 1970er Jahre zu Fall zu bringen.