Norman Birnbaum: Der rastlose Pilger

Norman Birnbaum ist ein großer Chronist: In seinen soeben erschienenen Memoiren bilanziert der „Blätter“-Mitherausgeber nahezu acht Jahrzehnte abgeklärter Auseinandersetzung – falls es so etwas geben kann – mit intellektuell und politisch führenden Köpfen der USA und Europas. Als außergewöhnlich vielseitig interessierter Soziologe hat der 1926 geborene Birnbaum stets versucht, europäische Traditionen kritischen Denkens in Amerika heimisch zu machen, und dabei die einstmals, vor undenklichen Zeiten, die amerikanische Szene beherrschende Selbstgefälligkeit immer wieder herausgefordert.

(aus: »Blätter« 4/2018, Seite 119-123)

Themen: Geschichte, Kultur und USA