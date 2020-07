Brandts Vermächtnis

Berlin im Sommer 2020: Zu vernehmen ist ein nimmermüdes Wehklagen über Deutschlands außenpolitische Bedürftigkeit. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen aus unserem Dornröschenschlaf erwachen. Wir müssen endlich aus dem Windschatten des großen Bruders aus Übersee treten. Wir müssen eigenständig denken, gestalten und zusätzliche Lasten schultern, so die Tonlage. Bonn im Sommer 1970: Bundeskanzler Willy Brandt und seine Delegation treffen letzte Vorbereitungen für einen Schritt, der aus den gerade genannten Gründen aufhorchen lässt. Es geht um Aufbruch, um Mut zu Neuem, um Zukunft. Also darum, mehr Verantwortung zu wagen. Dafür steht der Moskauer Vertrag, der am 12. August 1970 von Willy Brandt und dem sowjetischen Ministerpräsidenten Alexej Kosygin im Katharinensaal des Kreml unterzeichnet wurde – und der bis heute wegweisend, nämlich beispielhaft für einen fundamentalen Politikwechsel ist.

In fünf kurzen Artikeln und einer Präambel verpflichteten sich damals beide Staaten, ihre Beziehungen ausschließlich am Prinzip eines friedlichen Miteinanders auszurichten. Weder sollte mit Gewalt gedroht noch sollte Gewalt angewandt werden. Was sich heute beinahe selbstverständlich anhört, klang damals in vielen Ohren skandalös.