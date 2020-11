Hauptfeind Iran: Israel und die neue sunnitische Achse

Der erste Flieger mit israelischen Touristen landete just an dem Tag in Dubai, an dem Joe Biden die letzten Wahlmännerstimmen zusammen hatte, um zum neuen amerikanischen Präsidenten gewählt zu werden. Drei Stunden dauerte der Flug der Boeing 737 des Billigfliegers FlyDubai vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv über die arabische Halbinsel bis Dubai. Noch bis Jahresende will die Fluglinie eine regelmäßige Verbindung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Israel einrichten. Das ist Teil der Vereinbarung, die Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der Außenminister der Emirate, Abdullah bin Zayed, im September unterzeichneten. Dies ist eine kleine Sensation: Bislang wurden all jene ohne Umschweife abgewiesen, die mit israelischem Stempel im Pass versuchten, in arabische Staaten einzureisen – von Ägypten und Jordanien einmal abgesehen, die 1979 und 1994 Friedensverträge mit Israel abschlossen.

Bereits kurz nach Unterzeichnung der sogenannten Abraham Accords auf dem Südrasen des Weißen Hauses im Beisein von Donald Trump Mitte September flog ein israelisches Flugzeug mit Diplomaten und Geschäftsleuten an Bord direkt von Tel Aviv in die Vereinigten Arabischen Emirate. Saudi-Arabien hatte zuvor eingewilligt, dass Maschinen der staatlichen Fluglinie El Al das Territorium des Königreichs überfliegen dürfen.