8. Februar 1990: Ein Glückstag für das deutsche Judentum

In der Januar-Ausgabe erklärte »Blätter«-Mitherausgeber Micha Brumlik den Antisemitismus und Rassismus in Ostdeutschland aus der politischen Kultur der untergegangenen DDR. Demgegenüber beleuchtet »Blätter«-Mitherausgeberin Irene Runge die positive Rolle, die die DDR in ihrer Endphase für die Wiederbelebung jüdischen Lebens in der Bundesrepublik spielte.

Micha Brumlik hat, wenngleich denkbar zugespitzt, auf antisemitische Erblasten der DDR-Geschichte verwiesen. Dabei vergisst er aber, dass die DDR zumindest an ihrem Ende eine entscheidende pro-jüdische Rolle spielte – als nämlich am 8. Februar 1990 in Ostberlin fast unbemerkt ein Tor für die jüdische Zukunft in Deutschland geöffnet wurde.

Nur einige Tage vorher hatten wir, die Aktivisten des im Dezember 1989 gegründeten Jüdischen Kulturvereins Berlin, erneut über uns unbekannte russischsprachige Anrufer gesprochen, die mitten in der Nacht fragten, ob nach Deutschland eingewandert werden könne. Die Unbekannten hatten unsere Telefonnummern von anderen Unbekannten erhalten, und wir wussten, dass sich in der Sowjetunion antijüdische Stimmungen freisetzten und Juden für Glasnost und Perestroika verantwortlich gemacht wurden. Größere Übergriffe schienen da nur eine Frage der Zeit. Die Anrufenden, allesamt jüdisch, sorgten sich auch um ihre Kinder. Soviel ließ sich auch mit Schulrussisch verstehen.