Schweden: Seelenruhig in die Katastrophe?

Wer auch immer die hiesigen strengen Corona-Beschränkungen kritisiert, verweist dabei gern auf Schweden, das in der Corona-Pandemie einen Sonderweg einschlug: Das öffentliche Leben lief weitgehend normal weiter, Grundschulen und Kitas blieben ebenso geöffnet wie – unter Auflagen – Geschäfte, Restaurants und Kneipen. Das Land verfolgt das Konzept der „Herdenimmunität“, so nannte es offiziell zu Beginn der Pandemie der seit 2013 als „Staatsepidemiologe“ tätige Anders Tegnell: Während die besonders gefährdeten älteren Menschen und solche mit Vorerkrankungen geschützt werden sollten, wurde das Ziel ausgegeben, möglichst rasch 60 bis 70 Prozent[1] der Bevölkerung zu infizieren, damit diese immun sind und sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann. Der 64jährige Tegnell, der stets in abgetragenen Pullovern auftritt, ist beim schwedischen Gesundheitsamt beschäftigt und gilt, auch wenn er immer wieder auf seinen 500 Personen großen Expertenkreis verweist, als der Kopf der eigenwilligen schwedischen Strategie.