Erinnerung, Identität, Emotionen: Die Nation neu denken

Modernisierungstheoretiker, Technokraten, Manager, aber auch linke Intellektuelle teilten lange ein Geschichtsbild, in dem sich die Nation aus der Geschichte verabschiedet hatte. Im Rahmen der Modernisierungstheorie ging man davon aus, dass sich die Nationen auf dem Weg in eine kosmopolitische „Weltgesellschaft“ früher oder später von selbst auflösen würden. Diese Entwicklung schien vorherbestimmt durch die Kraft der Globalisierung, von der man annahm, dass sie automatisch nationale Grenzen durch neue Kommunikationskanäle und einen grenzenlosen Markt überwinden würde. Erst das Aufkommen neuer rechtspopulistischer Bewegungen verlieh dem Konzept der Nation eine neue Brisanz und Aktualität.

Auch meine Kolleginnen und Kollegen in den Gedächtnisstudien betrachten die Nation mit Misstrauen. Man hat dort den Begriff „methodological nationalism“ erfunden, um in der Forschung ein klares Stoppschild gegen die Erforschung nationaler Gedächtnisse zu errichten. Denn jede Beschäftigung mit der Nation steht unter dem Verdacht, wissentlich oder unwissentlich Nationalismus zu produzieren, und Nationalismus ist der Auftakt für Nationalsozialismus. Doch leben wir nicht alle in Nationen? Soweit ich sehe, ist eine wirkliche Alternative für die Nation derzeit nicht in Sicht. Nationen existieren ja nicht in einem Vakuum, sondern in Staaten, die entweder liberale Demokratien oder autokratische Regime sein können.