Belarus: Aufstand gegen den »Batka«

An jedem Sonntagmorgen bietet sich derzeit in Minsk und anderen Orten in Belarus das gleiche Bild: Militärfahrzeuge fahren auf, Einsatzkräfte sperren staatliche Gebäude ab, Fahrzeuge ohne Kennzeichen und maskierte Männer in Uniform oder in Zivil formieren sich, der öffentliche Verkehr kommt zum Erliegen, das Internet wird heruntergefahren.

Doch gegen Mittag ertönen in die Stille hinein die ersten Protestchöre. Tausende Menschen mit weiß-rot-weißen Fahnen versammeln sich zum Marsch auf Routen, die kurz zuvor über den Messengerdienst Telegram bekannt gegeben werden. Den Einsatzkräften weichen die Demonstranten aus. Greifen sich die Milizen Menschen von der Straße, werfen sich andere dazwischen – immer wieder gelingt es Protestierenden, Mitstreiter zu befreien oder den Vermummten die Masken vom Gesicht zu reißen.

Oft stellen sich mutige Frauen den Sicherheitskräften in den Weg. Die Unzufriedenen lassen sich immer neue gewaltlose Zeichen des Protests einfallen. Sie malen die Farben Weiß-Rot-Weiß als Symbol der Unabhängigkeit Belarus‘ auf Zebrastreifen oder auf Heuballen auf den Feldern, sie projizieren Symbole und Fotos der Anführerinnen auf Hauswände. Sie singen in Einkaufszentren oder treffen sich in einem Hinterhof eines Minsker Hochhausviertels, den Anwohner „Platz des Wandels“ getauft haben.