Syrien: Der Pakt der Autokraten

Mitte März geht der Syrienkonflikt in sein zehntes Jahr. Er begann als Revolution und entwickelte sich zum mörderischen Überlebenskampf eines Regimes, zum bewaffneten Aufstand und tabulosen Stellvertreterkrieg ausländischer Mächte. Inzwischen handelt es sich um die folgenreichste humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Mit der Eroberung der Provinz Idlib durch Machthaber Baschar al-Assad und seine Verbündeten Russland und Iran nähert sich der Krieg seinem Ende, denken viele erleichtert. Doch der Konflikt ist damit nicht gelöst, sondern nur militärisch entschieden.

Assad hat scheinbar erreicht, was er wollte. Er hat fast das gesamte Staatsgebiet zurückerobert, auch wenn in Idlib ein Streifen entlang der Grenze für die Hunderttausenden Vertriebenen bleiben sollte, die keiner haben will – „Schutzzone“ aus Sicht Europas, Freiluftgefängnis für die eingesperrten Syrer. Im Nordosten wird sein Regime die kurdische Selbstverwaltung schleichend übernehmen. Und die von der Türkei kontrollierten Gebiete zwischen Afrin und Jarablus sowie zwischen Ras al-Ain und Tel Abyad sind Verhandlungsmasse zwischen Ankara und Damaskus.

Der syrische Machthaber kann das Land jedoch nicht dauerhaft stabilisieren, weil er sich im Sinne der Herrschaftssicherung vor allem um seine Anhänger und Unterstützer kümmert.