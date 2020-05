Nukleare Teilhabe: Die fatale Illusion der Sicherheit

Die nukleare Teilhabe schützt Frieden und Freiheit“, so lautet der Titel des aktuellen Beitrags von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.[1] Er hebt die aggressive Rolle Russlands als Gegensatz zur Politik des Westens hervor und stellt fest: „Für die Sicherheit aller Bündnispartner ist es von entscheidender Bedeutung, dass die nukleare Teilhabe von den Alliierten in vollem Umfang gewährleistet wird. Dazu gehören auch weiterhin geeignete Flugzeuge, die unsere nukleare Verteidigung unterstützen können.“

Stoltenberg reagiert damit auch auf die aktuelle innerdeutsche Debatte – nämlich auf den erklärten Willen von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die atomar bestückbaren Tornado-Flieger auszurangieren und durch 45 neue F-18-Kampfjets der Firma Boeing zu ersetzen, und die gegenläufige Forderung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, die atomare Teilhabe mit dem Abbau der verbliebenen amerikanischen Atombomben im Standort Büchel zu beenden.[2]

Es gab in diesem Jahrhundert hierzulande und anderswo schon deutlich andere, weitsichtigere Stimmen als die von Stoltenberg. So setzten sich 2008 die amerikanischen Außenpolitiker Henry Kissinger, George W. Shultz, Sam Nunn und William Perry, nachdem sie nicht mehr in hohen staatlichen Ämtern tätig waren, für einen Weg zur nuklearen Abrüstung ein.